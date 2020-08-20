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Доллар растет, евро падает

20.08.2020 10:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Экономическая реальность обязана как-то отражаться на курсе национальной валюты. Если эту реальность тихонько не подправляют с помощью всевозможных видимых и невидимых рычагов... Вчера евро продолжал свой агрессивный курс, зато доллар выглядел относительно мирно. Белорусская валютно-фондовая биржа начинает очередные торги.

Сегодня доллар с утра мощно прибавил 1,4 копейки. Стоит 2,4835 рубля.

Зато евро почти так же агрессивно подешевел, как вчера рос. Сразу минус 0,85 копейки. Курс пока — 2,94.

Российский рубль подорожал на 0,58 копейки. Сотня торгуется по 3,3771 белорусского.

В среду доллар прибавил всего 0,18 копейки, стоил 2,4695 рубля. Евро подорожал на 1,49 копейки, до 2,9485. Российский рубль набрал 1,12 копейки. За сотню давали 3,3713 белорусского.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Экономическая реальность обязана как-то отражаться на курсе национальной валюты. Если эту реальность тихонько не подправляют с помощью всевозможных видимых и...
 
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