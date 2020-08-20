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Доллар растет, евро падает
Источник материала: Onliner
Экономическая реальность обязана как-то отражаться на курсе национальной валюты. Если эту реальность тихонько не подправляют с помощью всевозможных видимых и невидимых рычагов... Вчера евро продолжал свой агрессивный курс, зато доллар выглядел относительно мирно. Белорусская валютно-фондовая биржа начинает очередные торги.
Сегодня доллар с утра мощно прибавил 1,4 копейки. Стоит 2,4835 рубля.
Зато евро почти так же агрессивно подешевел, как вчера рос. Сразу минус 0,85 копейки. Курс пока — 2,94.
Российский рубль подорожал на 0,58 копейки. Сотня торгуется по 3,3771 белорусского.
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Экономическая реальность обязана как-то отражаться на курсе национальной валюты. Если эту реальность тихонько не подправляют с помощью всевозможных видимых и...
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