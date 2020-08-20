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Россия теряет нефтегазовые доходы

20.08.2020 11:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: nsk.tsargrad.tv

Доля нефтегазовых доходов в доходной части российского бюджета сократилась до 29,3% в первом полугодии 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение составило 13,9%.

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на доклад Счетной палаты РФ.  

Наиболее существенное уменьшение нефтегазовых доходов зафиксировано по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья (на 36,4%) и по вывозным таможенным пошлинам на сырую нефть, природный газ и товары, выработанные из нефти (на 53,6%).

Как отмечается в докладе, на снижение нефтегазовых доходов повлияли уменьшение поступлений доходов от вывозных таможенных пошлин на нефть, газ, снижение средней цены на нефть, снижение объемов экспорта природного газа, вызванное как погодными условиями, так и спадом экономической активности в Европе.

 
 
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Доля нефтегазовых доходов в доходной части российского бюджета сократилась до 29,3% в первом полугодии 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года...
 
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