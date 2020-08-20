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"Лукашенко – в автозак!" Как жители Вилейки поговорили с местной властью
Источник материала: Партизан
В Вилейке прошла встреча жителей города с председателем райисполкома, главой местного РУВД и прокурором города.
Однако встреча пошла не по запланированному властями сценарию.
Во время мероприятия в зале жители Вилейки стали неожиданно скандировать «Лукашенко в автозак!».
Представители властей лишь сидели молча в этом момент.
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В Вилейке прошла встреча жителей города с председателем райисполкома, главой местного РУВД и прокурором города.
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