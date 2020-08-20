Производство не остановлено: все крупные заводы Беларуси работают в штатном режиме

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Предприятия Беларуси не остановлены. Все крупные заводы страны работают в штатном режиме. Об этом рассказал журналистам премьер-министр страны Роман Головченко, передает «МИР 24».

По его словам, информация о том, что по всей стране проходят забастовки, не более чем миф. Но не исключил, что на заводах есть волнения. Конституция предусматривает за коллективами право бастовать, но только для разрешения трудовых споров. При этом должны быть соблюдены определенные условия, которые теперь нарушены.

«Подчеркну, это небольшие группы людей пытаются выдать свои протестные настроения за массовое движение. Ситуация совсем не такая. Люди хотят работать, люди хотят зарабатывать. В общении с трудовыми коллективами четко прослеживается мысль, что даже если кто-то проявил другую гражданскую позицию, сделал другой выбор, это не должно смешиваться с работой экономики», – сказал Головченко.

Сегодня же правительство оценило программу по ипортозамещению. В итоге ждет от Минэкономики новых эффективных предложений.