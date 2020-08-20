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Ubisoft готовит ремейк Prince of Persia?

20.08.2020 13:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Ubisoft может работать над ремейком Prince of Persia. Об этом пишет ресурс vg247 со ссылкой на канадские, французские и американские ретейловые сети. В их каталоге появилось упоминание обновленной игры для платформ PlayStation 4 и Switch.

Позиции вскоре пропали с этих сайтов, но судя по сохраненным скриншотам, релиз ремейка намечен на ноябрь этого года. Какая точно часть игры находится в разработке, неизвестно. Однако есть предположения, что речь может идти про оригинальную игру 1989 года. Но судя по арту, который сопровождает сливы, это может быть Prince of Persia: The Sands of Time, вышедшая в 2003 году.

Ubisoft готовит ремейк Prince of Persia?

Вероятно, что анонс ремейка может состояться на мероприятии Ubisoft Forward в сентябре этого года.

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Компания Ubisoft может работать над ремейком Prince of Persia. Об этом пишет ресурс vg247 со ссылкой на канадские, французские и американские ретейловые сети. В их каталоге...
 
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