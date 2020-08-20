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Антипрививиочники обозлились на слова «все австралийцы получат препарат бесплатно»
Источник материала: Onliner
Накануне правительство Австралии заявило, что все жители страны
Министр здравоохранения Австралии Карен Эндрюс подтвердила слова Скотта Моррисона, отметив, что правительство рассматривает вариант обязательной вакцинации. Чуть позже она все же уточнила: «Вакцинация не будет обязательной, [так как] в Австралии нет обязательной вакцинации». Эндрюс добавила, что «никто никого не будет заставлять», однако правительство предпримет меры, чтобы обеспечить максимальный охват населения.
Известные «антиваксеры»
Медики, в свою очередь, отмечают, что для создания «коллективного иммунитета» необходимо, чтобы у примерно 80% населения имелись антитела. Кроме того, вакцина является наиболее дешевым способом обеспечить защиту населения от различных заболеваний.
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Накануне правительство Австралии заявило, что все жители страны получат вакцину от COVID-19 бесплатно. Вскоре движение антипрививочников, местное и международное,...
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