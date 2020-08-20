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Антипрививиочники обозлились на слова «все австралийцы получат препарат бесплатно»

20.08.2020 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Накануне правительство Австралии заявило, что все жители страны получат вакцину от COVID-19 бесплатно. Вскоре движение антипрививочников, местное и международное, высказалось по этому поводу, заявив, что обязательная вакцинация нарушает их права. Такая реакция последовала на слова премьер-министра, который сказал: «Мы надеемся, что процесс (вакцинации) будет по возможности обязательным».

Министр здравоохранения Австралии Карен Эндрюс подтвердила слова Скотта Моррисона, отметив, что правительство рассматривает вариант обязательной вакцинации. Чуть позже она все же уточнила: «Вакцинация не будет обязательной, [так как] в Австралии нет обязательной вакцинации». Эндрюс добавила, что «никто никого не будет заставлять», однако правительство предпримет меры, чтобы обеспечить максимальный охват населения.

Известные «антиваксеры» отреагировали на слова Эндрюс и Моррисона, назвав это заранее продуманным планом.

Медики, в свою очередь, отмечают, что для создания «коллективного иммунитета» необходимо, чтобы у примерно 80% населения имелись антитела. Кроме того, вакцина является наиболее дешевым способом обеспечить защиту населения от различных заболеваний.

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Накануне правительство Австралии заявило, что все жители страны получат вакцину от COVID-19 бесплатно. Вскоре движение антипрививочников, местное и международное,...
 
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