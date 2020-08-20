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Стачком МЗКТ устроил агитационную акцию возле проходной завода – видео

21.08.2020 12:38 — Разное |  
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Участники акции раздавали рабочим листовки с информацией о забастовке и держали в руках агитационные плакаты.

С сотрудниками завода также пообщался экс-кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев: "Просто подумайте: "Как я хочу жить следующие годы?" Вот и все. Дальше люди смотрят, либо что вы пасуете, и они пасуют вместе с вами, потому что вы сегодня их лидер, либо что вы идете вперед. И они понимают, что есть кого поддерживать. Больше это никак по-другому не работает. На вашей стороне закон".

Президентские выборы прошли в Беларуси девятого августа. По официальным данным, объявленным ЦИК страны, победил Александр Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов. Сразу после окончания выборов по всей стране начались протестные акции несогласных с их результатами. К акциям присоединяются работники ряда заводов и предприятий по всей стране.

Согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны в Беларуси с начала протестов. В МВД республики сообщают о сотнях пострадавших, среди которых свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По заявлению пресс-службы МВД Беларуси от 18 августа, под административным арестом в белорусских ОВД остаются 44 задержанных за участие в акциях протеста, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома под арестом находятся 6 человек, с которыми проводятся следственные действия. Министерство здравоохранения республики сообщает о трех погибших на акциях протеста.

 
 
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Активисты и представители стачкома Минского завода колесных тягачей через дорогу от одной из проходных завода призывали идущих на работу сотрудников предприятия...
 
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