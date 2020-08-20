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Онлайн-конференцию AI-MEN перенесли на сентябрь (обновлено)

20.08.2020 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

25 августа должна была состояться третья ежегодная конференция AI-MEN 2020. Однако в итоге организаторы перенесли онлайн-мероприятие на 26 сентября. Конференция международная, выступят спикеры из США и России.

Событие посвящено использованию технологий искусственного интеллекта, Data Science, Machine Learning и Big Data. Среди основных тем AI-MEN: теория, практика, стартапы, комьюнити, гранты. Отдельно расскажут об инфраструктуре развития ИИ в Беларуси, а также специфике применения искусственного интеллекта в разных сферах: медицина, сельское хозяйство, финансы, коммерция, энергетика, транспорт, госуправление, образование, маркетинг, наука, юриспруденция, игры.

Начало в 10:00. Для участия в конференции нужно зарегистрироваться по этой ссылке.

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25 августа должна была состояться третья ежегодная конференция AI-MEN 2020. Однако в итоге организаторы перенесли онлайн-мероприятие на 26 сентября. Конференция...
 
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