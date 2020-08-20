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«Мне стыдно, что я не смелый». Психотерапевт назвала 10 болей, с которыми к ней сейчас приходят ВСЕ
Источник материала: KYKY>
Частный гештальт-терапевт Илона Щербакова сделала в своем аккаунте на Facebook
«Каждый человек в консультации за последние 10 дней говорит следующие вещи:
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Частный гештальт-терапевт Илона Щербакова сделала в своем аккаунте на Facebook пост, где перечислила проблемы, с которыми к ней сейчас приходят на консультации. KYKY...
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