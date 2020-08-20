«Мне стыдно, что я не смелый». Психотерапевт назвала 10 болей, с которыми к ней сейчас приходят ВСЕ

Источник материала: KYKY

Частный гештальт-терапевт Илона Щербакова сделала в своем аккаунте на Facebook пост , где перечислила проблемы, с которыми к ней сейчас приходят на консультации. KYKY публикует этот список – чтобы читатели понимали: всё перечисленное сейчас переживают буквально все. Вот пост целиком:

«Каждый человек в консультации за последние 10 дней говорит следующие вещи: