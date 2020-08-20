У новых Chevrolet Corvette часто на ходу открывается передний багажник. Кто виноват?

Источник материала: Onliner

Практически все отзывные кампании автопроизводителей в последние годы выглядят не как попытка решить реальную техническую проблему, а скорее как маркетинговый ход, практически не связанный с реальной эксплуатацией авто. Но в случае с отзывом Chevrolet Corvette C8 все иначе: у новых спорткаров частенько на ходу открывается крышка багажника (он расположен спереди).

Причем с замком крышки все в порядке — его замена не требуется. Проблема скорее в ключе от машины и (или) индикаторе на приборной панели. Открыть багажник С8 можно просто нажав на клавишу брелока. И многие владельцы спорткара делают это случайно, а потом не обращают внимания на предупреждение об открытом багажнике на приборной панели. В какой-то момент силы набегающего ветра хватает, чтобы поднять крышку багажника и закрыть обзор водителю.

Производитель, хотя и считает, что вина всех подобных инцидентов лежит на водителях (мол, нечего игнорировать предупреждения на панели), уже прорабатывает ряд мер, которые позволят предотвратить непроизвольное открытие багажника на ходу. Например, инженеры GM хотят ограничить скорость на 26 миль в час (42 км/ч) если багажник открыт. Кроме того, планируется увеличить продолжительность нажатия клавиши для открытия багажника. Отзыв объявят в ближайшее время.