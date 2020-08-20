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В Гродно из Фарного костела похитили ящик с пожертвованиями
Источник материала: Навiны
Утром 19 августа из Фарного костела на Советской площади в Гродно похитили ящик с пожертвованиями.
О краже в милицию сообщили прихожане. Выходящего из костела с ящиком мужчину зафиксировала камера наблюдения. Вскоре похититель был задержан. Им оказался 32-летний местный житель
Деньги потратить он не успел. В ящике на тот момент было более трехсот рублей.
Ранее мужчина был судим за совершение грабежа,
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Утром 19 августа из Фарного костела на Советской площади в Гродно похитили ящик с пожертвованиями.
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