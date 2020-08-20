ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно из Фарного костела похитили ящик с пожертвованиями

20.08.2020 14:27 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Утром 19 августа из Фарного костела на Советской площади в Гродно похитили ящик с пожертвованиями.

О краже в милицию сообщили прихожане. Выходящего из костела с ящиком мужчину зафиксировала камера наблюдения. Вскоре похититель был задержан. Им оказался 32-летний местный житель

Деньги потратить он не успел. В ящике на тот момент было более трехсот рублей.

Ранее мужчина был судим за совершение грабежа, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 19 августа из Фарного костела на Советской площади в Гродно похитили ящик с пожертвованиями.
 
Новости дня
Новости разные
 
У новых Chevrolet Corvette часто на ходу открывается передний багажник. Кто виноват?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика