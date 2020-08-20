В Гродно из Фарного костела похитили ящик с пожертвованиями

Утром 19 августа из Фарного костела на Советской площади в Гродно похитили ящик с пожертвованиями.

О краже в милицию сообщили прихожане. Выходящего из костела с ящиком мужчину зафиксировала камера наблюдения. Вскоре похититель был задержан. Им оказался 32-летний местный житель

Деньги потратить он не успел. В ящике на тот момент было более трехсот рублей.