«В „102“ сразу спросили, нет ли на авто символики». В Минске повредили Volkswagen с бело-красно-белой ленточкой

Источник материала: Onliner Два дня назад Наталья оставила Volkswagen Tiguan у края проезжей части во дворе на ул. Гикало. Сегодня с утра она увидела, что кузов разрисован, а шины спущены. По ее мнению, причина для таких действий могла быть одна — бело-красно-белая ленточка и наклейка в виде герба «Погоня». И история Натальи — не единственная.





«Volkswagen был припаркован в разрешенном ПДД месте, никому не мешал, — говорит минчанка. — Потому мы делаем вывод, что единственной причиной нанесения повреждения можно назвать бело-красно-белую ленточку на антенне и наклейку с „Погоней“ на крышке багажника. В итоге вся правая сторона кузова автомобиля, прилегающая к газону и тротуару, оказалась исписана краской из баллончика, она не стирается. Считаем надпись оскорбительной. Кроме того, были спущены оба колеса справа, но нипеля остались на месте».









«Когда мы позвонили в „102“ и сообщили о произошедшем, у нас спросили, есть на машине символика, — обратила внимание девушка. — При этом когда сотрудники приехали на место происшествия, они заверили, что таких случаев больше не было (как я понимаю, именно эти сотрудники еще не встречались с таким типом вандализма). Машина застрахована по системе КАСКО. Мы обязательно будем писать заявление по факту противоправных действий».











К сожалению, по нашим сведениям, случай с Volkswagen не уникален. В соцсетях появились фото Audi с оскорбительными надписями на кузове, сделанными черной краской. Автор снимков уверяет, они были сделаны сегодня, 20 августа. «Друзья активно высказывали свою позицию, — утверждает автор фото. — Пробили колеса, но их уже заменили, а надпись оставили на память».





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