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Биржа: доллар продолжает расти

20.08.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта продолжает рост на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Как свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 августа, основные три иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:

  • доллар — 2,4856 белорусского рубля (+0,0161 пункта);
  • российский рубль — 3,3736 белорусского рубля за 100 российских (+0,0023 пункта);
  • евро — 2,9459 белорусского рубля (-0,0026 пункта).

Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль сдал позиции к пяти иностранным валютам, за которыми наблюдают Naviny.by

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта продолжает рост на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Как свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 августа, основные три...
 
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