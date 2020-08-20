|
Биржа: доллар продолжает расти
Источник материала: Навiны
Американская валюта продолжает рост на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Как свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 августа, основные три иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:
Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль
Читайте дальше:
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская валюта продолжает рост на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Как свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 августа, основные три...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)