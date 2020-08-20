В Солигорске открылся новый дилерский центр Lada

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжается развитие крупнейшей дилерской сети российского бренда — сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada.





Новый центр Lada разместился в Солигорске на улице Железнодорожной, 9. В нем есть просторный шоу-рум, в котором представлены актуальные модели, включая лимитированные версии, сервисная зона на 7 постов, комфортная лаунж-зона с детским комплексом, автомойка, удобная парковка для клиентов и многое другое. Новый автоцентр имеет собственный склад запасных частей и весь необходимый перечень современного технологичного оборудования.





Клиенты могут провести бесплатный тест-драйв любой модели, а также воспользоваться заводской программой trade-in. Также к услугам клиентов автоцентра все финансовые программы, включая кредит на льготных условиях в белорусских рублях.

Всего в Беларуси во всех областных и крупных региональных центрах работают 10 автоцентров Lada, построенных в соответствии с новыми корпоративными стандартами.