|
В Солигорске открылся новый дилерский центр Lada
Источник материала: Tut.by
В Беларуси продолжается развитие крупнейшей дилерской сети российского бренда — сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada.
Новый центр Lada разместился в Солигорске на улице Железнодорожной, 9. В нем есть просторный шоу-рум, в котором представлены актуальные модели, включая лимитированные версии, сервисная зона на 7 постов, комфортная лаунж-зона с детским комплексом, автомойка, удобная парковка для клиентов и многое другое. Новый автоцентр имеет собственный склад запасных частей и весь необходимый перечень современного технологичного оборудования.
Клиенты могут провести бесплатный тест-драйв любой модели, а также воспользоваться заводской программой trade-in. Также к услугам клиентов автоцентра все финансовые программы, включая кредит на льготных условиях в белорусских рублях.
Всего в Беларуси во всех областных и крупных региональных центрах работают 10 автоцентров Lada, построенных в соответствии с новыми корпоративными стандартами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжается развитие крупнейшей дилерской сети российского бренда - сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)