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В Солигорске открылся новый дилерский центр Lada

20.08.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжается развитие крупнейшей дилерской сети российского бренда — сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada.


Новый центр Lada разместился в Солигорске на улице Железнодорожной, 9. В нем есть просторный шоу-рум, в котором представлены актуальные модели, включая лимитированные версии, сервисная зона на 7 постов, комфортная лаунж-зона с детским комплексом, автомойка, удобная парковка для клиентов и многое другое. Новый автоцентр имеет собственный склад запасных частей и весь необходимый перечень современного технологичного оборудования.


Клиенты могут провести бесплатный тест-драйв любой модели, а также воспользоваться заводской программой trade-in. Также к услугам клиентов автоцентра все финансовые программы, включая кредит на льготных условиях в белорусских рублях.

Всего в Беларуси во всех областных и крупных региональных центрах работают 10 автоцентров Lada, построенных в соответствии с новыми корпоративными стандартами.

 
 
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В Беларуси продолжается развитие крупнейшей дилерской сети российского бренда - сегодня в Солигорске состоялся запуск нового автоцентра Lada.
 
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