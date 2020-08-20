«Каждый день и до конца!». Как бастуют солигорские шахтеры

Несмотря на жесткое давление руководства «Беларуськалия», солигорские шахтеры продолжают бессрочную забастовку. Они готовы к крайней мере — голодовке.

Naviny.by побывали в Солигорске и узнали, как проходит забастовка шахтеров.





Утром на центральной площади Солигорска многолюдно. Здесь собрались шахтеры. С 17 августа они объявили бессрочную забастовку.

Работники «Беларуськалия» требуют признать результаты президентских выборов недействительными, привлечь к ответственности Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину за преступления против народа, освободить всех политических заключенных и участников мирных акций протеста.

На предприятии был создан стачечный комитет. По данным стачкома, за проведение забастовки подписалось более четырех тысяч человек. Всего на «Беларуськалии» работает более 15 тысяч человек. Активная часть бастующих не ходит на работу. Они каждый день собираются в центре города.









«У меня трое детей, сейчас жена беременна четвертым, но я иду до конца. У нас вся бригада (12 человек) бастует. Соседняя бригада тоже здесь. Я против этого режима. Мы устали бояться», — рассказал Naviny.by машинист из четвертого рудоуправления Вадим Щитковец.

Большая часть калийщиков пошла на работу, потому что им надо «кормить семьи и платить кредиты». Работники первого рудоуправления рассказали, что на рабочих местах они проводят итальянскую забастовку — либо работают очень медленно, либо вообще не работают.

По данным стачкома на утро 20 августа, не работал только один рудник из шести, на остальных в той или иной степени выдавали руду на поверхность. Обогатительные фабрики работали все — на предприятии их четыре.









Забастовка шахтеров проходит под беспрецедентным давлением администрации предприятия. Работникам угрожают лишением премий, увольнениями и даже уголовной ответственностью.

Накануне премьер-министр Роман Головченко заявил, что препятствие работе предприятия является прямым причинением вреда производственному процессу. По его словам, если предприятие понесет убытки, то люди, которые причинили вред, будут отвечать по закону.

«Руководство предприятия провело хорошую промывку мозгов среди бастующих. В частности, на площадки приезжал гендиректор [Иван Головатый] и путём морального прессинга, а также дезинформации пытался убедить бригадиров добычных и проходческих комплексов приступить к работе, — рассказал пресс-атташе стачкома Глеб Сандрос. — В частности, он уверял, что площадка, на которой он находится, единственная, которая бастует. Естественно, работники начали колебаться и сомневаться. На данный момент часть из них деморализована, боевой дух у некоторых упал. На это и был расчет. Но мы не намерены отступать, ибо некуда».





Солигорские шахтеры имеют опыт успешной забастовки. Она проходила весной 1992 года. Тогда шахтеры требовали повышения зарплат. Забастовка длилась 44 дня. Работники «Беларуськалия» остановили свою работу, руда не выдавалась на поверхность. Шахтеры блокировали транспорт с продукцией, чтобы добиться выполнения своих требований. Больше десятка сотрудников голодало прямо в фойе администрации предприятия.

«Тогда были чисто экономические требования. Нам увеличили зарплаты в 3,2 раза. Тогда у нас всё получилось», — рассказал тогдашний председатель стачкома Николай Зимин, который проработал на «Беларуськалии» 35 лет.



Николай Зимин

Сейчас белорусские власти пытаются убедить население, что бастующие шахтеры действуют вне правового поля. Мол, по закону согласие на забастовку должна дать половина трудового коллектива и выдвигать можно только экономические, а не политические требования.

«Сейчас самый главный момент в нашей жизни. Нас пугают, говорят о какой-то незаконной забастовке. Но один человек перешел грань закона, когда начал стрелять в нас на улицах. Так о какой законности можно говорить сейчас?! Мы хотим, чтобы они ответили за то, что людей убивали. Нас поддерживают наши братья-рабочие по всему миру. Они готовы помогать нам как угодно — вплоть до того, чтобы ложится на рельсы, чтобы не пускать продукцию. Теперь осталось только самое главное — каждый день и до конца!» — заявил на митинге председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков, который приехал поддержать бастующих шахтеров.





В Солигорске понимают груз ответственности — на них смотрит вся страна. Бастующие шахтеры готовы пойти на крайнюю меру и объявить голодовку.

Фото Геннадия Шарипкина