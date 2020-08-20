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Водитель «Фольксвагена» протаранил автомобиль ГАИ в Витебске

20.08.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Днем 20 августа на улице Вострецова водитель Volkswagen Transporter не уступил водителю служебного автомобиля ГАИ.

По сообщению областной ГАИ, автомобили получили незначительные повреждения.

 
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Днем 20 августа на улице Вострецова водитель Volkswagen Transporter не уступил водителю служебного автомобиля ГАИ. По сообщению областной ГАИ, автомобили получили...
 
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