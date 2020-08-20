Представитель Кремля сообщил о «постоянном контакте» между Путиным и Лукашенко

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Песков рассказал, сколько раз президенты пообщались по телефону за последние дни. При этом налаживание диалога с белорусской оппозицией со стороны любой страны, в том числе России, Кремль расценивает как вмешательство во внутренние дела.

В своем комментарии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о наличии внешнего вмешательства в белорусскую политическую ситуацию. "Я не буду конкретизировать эти силы, эти страны. Мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи", - цитирует Пескова ТАСС . "И мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы в Беларуси должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле", - подчеркнул Песков.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко обсуждают эту проблему. "Президенты двух стран находятся в постоянном контакте, они часто общаются друг с другом по телефону, обмениваются мнениями. Пока о большем говорить не приходится", - сказал пресс-секретарь Путина. Он уточнил, что за последние дни состоялось четыре телефонных разговора между Путиным и Лукашенко.

Ведя диалог с Лукашенко, российские власти при этом не считают целесообразным налаживать диалог с белорусской оппозицией. "Мы считаем, что в первую очередь должен осуществляться внутрибелорусский диалог, потому что если зарубежные страны, в том числе и Россия, начнут вести диалог с оппозицией, это и будет вмешательством во внутренние дела", - пояснил Песков.

Он также заявил, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию, касающуюся вопроса о возможности повторных президентских выборов в соседней стране. "Вы знаете, что президент Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах", - отметил Песков. Напомним, что Координационный совет оппозиции, в свою очередь, выражал готовность к диалогу с Россией.

Кремль также ведет диалог с ЕС по ситуации в Беларуси, однако усматривает в позиции Брюсселя "правовой гандикап". "Кремль ведет диалог с Евросоюзом, в том числе в этом контексте, - сказал Песков. - Но мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап".

"Мы продолжаем последовательно доводить позицию до наших собеседников о недопустимости внешнего влияния на события в Беларуси", - добавил Песков.