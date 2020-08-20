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Россия передала Перу тесты на коронавирус - видео

21.08.2020 12:38 — Разное |  
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Гуманитарный груз доставили самолетом в Лиму. Часть тестов перуанцам передали "Рособоронэкспорт" и "Роспотребнадзор". Еще часть – подарок от Совета Федерации.

© Sputnik / Владимир Песня
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Директор Национального института здравоохранения Перу уже поблагодарил Россию за помощь. Тесты помогут справиться с пандемией в стране. Местные власти также обратились в российское посольство в Перу. Они запросили доступ к вакцине "Спутник V".

Напомним, Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

С начала пандемии Россия оказывает помощь по всему миру. В числе государств, куда Москва отправляет тесты, лекарства и медиков – страны ближнего зарубежья. Например, Армения, Азербайджан, Молдова, Казахстан, Кыргызстан.

 
 
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Россия передала Перу более 50 тысяч тестов на коронавирус. Они все молекулярные и позволяют получить результат всего за пару часов. Кадры жеста доброй воли из Лимы...
 
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