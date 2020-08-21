Павла Латушко вызвали в Следственный комитет

Давление на членов президиума Координационного совета для трансфера власти продолжается.





Ранее Naviny.by писали, что на допрос в Следственный комитет для дачи показаний по открытому Генеральной прокуратурой делу вызван юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак.

Как отмечает Би-би-си, показание должен будет дать и Павел Латушко.

Также перед следователями должен предстать представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Читайте дальше: