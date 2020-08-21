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Павла Латушко вызвали в Следственный комитет
Источник материала: Навiны
Давление на членов президиума Координационного совета для трансфера власти продолжается.
Ранее Naviny.by писали, что на допрос в Следственный комитет для дачи показаний по открытому Генеральной прокуратурой делу вызван юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак.
Как отмечает Би-би-си, показание должен будет дать и Павел Латушко.
Также перед следователями должен предстать представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский.
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Давление на членов президиума Координационного совета для трансфера власти продолжается.
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