ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело Координационного совета будет вести Следственный комитет

21.08.2020 08:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти, сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете.

"19 августа Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенном с использованием СМИ или глобальной компьютерной сети Интернет", ― сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич.

Он отметил, что в соответствии с ч. 5 ст. 182 УК генпрокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет, по словам Носкевича, данное уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. "Следственная группа приступила к расследованию", ― сказал председатель СК.

Сегодня в Следственный комитет вызваны Павел Латушко, Максим Знак и представитель стачкома МТЗ Cергей Дылевский.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти, сообщили Sputnik в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Омские врачи сообщили об отсутствии изменений в состоянии Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика