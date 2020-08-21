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Дело Координационного совета будет вести Следственный комитет
Источник материала: Партизан
Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти, сообщили
"19 августа Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенном с использованием СМИ или глобальной компьютерной сети Интернет", ― сообщил журналистам председатель СК Иван Носкевич.
Он отметил, что в соответствии с ч. 5 ст. 182 УК генпрокурор определил органом досудебного производства по настоящему уголовному делу Следственный комитет, по словам Носкевича, данное уголовное дело принято к производству главным следственным управлением центрального аппарата СК. "Следственная группа приступила к расследованию", ― сказал председатель СК.
Сегодня в Следственный комитет вызваны Павел Латушко, Максим Знак и представитель стачкома МТЗ Cергей Дылевский.
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Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по факту публичных призывов к захвату власти, сообщили Sputnik в...
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