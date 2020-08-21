Невзоров: Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси

рассуждает Александр Невзоров. – Ведь заметно, что самая слабая часть белорусской революции, – отсутствие опытного, единого и злого лидера. – Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси, –Александр Невзоров. – Ведь заметно, что самая слабая часть белорусской революции, – отсутствие опытного, единого и злого лидера.





Тихановская годится в символы, но никак не в стратеги и вожаки этой революции. Будь у восставших хоть один реальный лидер, Лукашенко давно бы считал невыкопанный картофель.





Отметим, обозреватель Юлия Латынина также связала попытку убить российского оппозиционного политика Алексея Навального с событиями в Беларуси.