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Невзоров: Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси
Источник материала: Партизан
Известный российский публицист – о причинах отравления Навального.
– Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси, –
Тихановская годится в символы, но никак не в стратеги и вожаки этой революции. Будь у восставших хоть один реальный лидер, Лукашенко давно бы считал невыкопанный картофель.
Отметим, обозреватель Юлия Латынина также связала попытку убить российского оппозиционного политика Алексея Навального с событиями в Беларуси.
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Известный российский публицист – о причинах отравления Навального.
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