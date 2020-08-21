|
Навальный по-прежнему в коме. Его сторонники требуют отправки Алексея в Германию — больница не отдает
Источник материала: Onliner
В Омске продолжают бороться за жизнь российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он остается в коме, подключен к аппарату ИВЛ, врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое. Силовики и эксперты выясняют, что произошло, но окружение Навального полно недоверия. Из Германии вылетел самолет для того, чтобы обследовать политика там, но в Омске говорят, что Навальный пока нетранспортабелен. Между тем сторонники оппозиционера принесли стаканчики с чаем к зданию ФСБ в Петербурге.
Вчера Алексею Навальному
«Настоящее время»
Команда политика настаивает на его перевозке в Европу, где, как они считают, будет проведено качественное обследование и оказана помощь. Из Германии в Омск вылетел самолет с медоборудованием и специалистами, чтобы доставить пострадавшего в берлинскую клинику. Врачи в омской больнице в свою очередь настаивают, что перевозить больного нельзя.
Соратники Навального требуют возбудить уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навальный по-прежнему в коме. Его сторонники требуют отправки Алексея в Германию — больница не отдает
В Омске продолжают бороться за жизнь российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он остается в коме, подключен к аппарату ИВЛ, врачи говорят, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)