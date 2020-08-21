Навальный по-прежнему в коме. Его сторонники требуют отправки Алексея в Германию — больница не отдает

Источник материала: Onliner

В Омске продолжают бороться за жизнь российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он остается в коме, подключен к аппарату ИВЛ, врачи говорят, что состояние стабильно тяжелое. Силовики и эксперты выясняют, что произошло, но окружение Навального полно недоверия. Из Германии вылетел самолет для того, чтобы обследовать политика там, но в Омске говорят, что Навальный пока нетранспортабелен. Между тем сторонники оппозиционера принесли стаканчики с чаем к зданию ФСБ в Петербурге.

Вчера Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. После экстренной посадки борта в Омске политика отправили в реанимацию с отравлением. Позже появились сообщения, что непосредственно перед полетом он пил только чай.

«Настоящее время» уточняет , что в Сибири Навальный провел три дня — участвовал в съемках расследования о коррупции чиновников.

Команда политика настаивает на его перевозке в Европу, где, как они считают, будет проведено качественное обследование и оказана помощь. Из Германии в Омск вылетел самолет с медоборудованием и специалистами, чтобы доставить пострадавшего в берлинскую клинику. Врачи в омской больнице в свою очередь настаивают, что перевозить больного нельзя.

Соратники Навального требуют возбудить уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».