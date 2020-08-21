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Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь районного отдела Департамента охраны

21.08.2020 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь Московского отдела Департамента охраны. Об этом сообщает МВД.

20 августа ночью мужчина пытался заблокировать входную дверь здания Московского отдела Департамента охраны, который находится на Карла Либкнехта, 49. Для этого он использовал монтажную пену.
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь Московского отдела Департамента охраны. Об этом сообщает МВД.
 
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