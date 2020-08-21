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Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь районного отдела Департамента охраны
Источник материала: Партизан
Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь Московского отдела Департамента охраны. Об этом сообщает МВД.
20 августа ночью мужчина пытался заблокировать входную дверь здания Московского отдела Департамента охраны, который находится на Карла Либкнехта, 49. Для этого он использовал монтажную пену.
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Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь Московского отдела Департамента охраны. Об этом сообщает МВД.
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