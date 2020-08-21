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Лукашенко посетит агрокомбинат, ему доложат о завершении уборочной кампании
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко в пятницу посетит одно из крупнейших в Беларуси сельхозпредприятий, где ему доложат о завершении уборочной кампании, передает госагентство
"Главе государства доложат о завершении уборочной кампании, работе предприятия и перспективах его развития. Президент посетит несколько цехов, где ознакомится с производственными процессами. Ожидается, что Александр Лукашенко встретится с трудовым коллективом агрокомбината", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Беларуси в настоящее время завершается уборка зерновых культур. Без учета кукурузы к пятнице они убраны с более чем 90% площадей, намолочено 7,4 млн тонн зерна.
Предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах ( в первоначальном весе) в 2020 году прогнозировался не менее 8,2 млн тонн.
С учетом кукурузы и рапса, как заявил ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, урожай зерна в текущем году может составить 10,5 млн тонн.
В 2019 году Беларусь, по данным Белстата, произвела во всех категориях хозяйств (в весе после доработки) 7,3 млн тонн зерна, что на 19,2% больше, чем в 2018 году.
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Александр Лукашенко в пятницу посетит одно из крупнейших в Беларуси сельхозпредприятий, где ему доложат о завершении уборочной кампании, передает...
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