«Как научиться спокойно читать про унижения? Как отключить боль и перестать ненавидеть?». Мнение

Источник материала: Tut.by

О том, что чувствуют многие из нас — в новом посте нашего автора Анны Златковской. Найти его полную версию можно в социальных сетях .

— Многие из нас уже никогда не станут прежними. Был человек, тело и душа. А теперь тело, душа и камни. Они заполнили до краев телесный сосуд — и все это боль, страх, ненависть, презрение, фрустрация, сопереживание.

Получится ли изъять этот страх изнутри?

Не дергаться при виде людей в форме. Не паниковать при виде людей в черном. Не холодеть, когда рядом останавливается машина…

Перед тем, как открыть входную дверь, не смотреть в глазок…

Не искать пару на прогулку вечером, когда надо по делам.

Не сглатывать в ужасе, если слышишь: «Абонент временно недоступен или находится…».

Как отключить боль? Ни видеть, ни слышать все эти стоны, крики матери, похоронившей своего ребенка…

Как научиться спокойно читать про пытки и унижения, словно смотришь просто очень страшный фильм, все выдумка, этот хоррор закончится хэппи эндом. Актеры снимут грим и разойдутся по домам. Никто не пострадал, ну чего ты трясешься?

Но это не фильм, это наша реальность, изнутри режет и колет острыми лезвиями, такой вот теперь хронический душевный гастрит.

Как перестать ненавидеть? Или хотя бы снизить громкость этого чувства, потому что ярость сбивает дыхание.

Люди часто пишут: «Но эти изверги тоже ведь белорусы…». Но у зла нет национальности, его маркер один — унижать, предавать, убивать.

Как не заполняться презрением, свинцовой тяжестью от пяток до затылка, глядя, сколько трусов вокруг. Тех, кто продолжает врать, тех, кто не желает читать правду об избитых людях, отстраняясь от этой правды, как от проказы.

Их маяк — стабильность, «перемены опасны», «не дадим развалить страну». Счастье, если удастся что-то изменить.

Тогда концентрация всех этих чувств растворится в знании: «Это хотя бы всё не было напрасным».

И люди-роботы однажды узнают, что есть прекрасное в Беларуси — это свобода. Право не идти на митинг, если тебе не хочется. Право снимать правдивые сюжеты на ТВ. Право говорить о политике, без разъедающего кожу страха, что завтра за твое оппозиционное мнение тебя не станет…

Страшно, если трусость и зло победит. Мы будем жить в промежутках, в перебежках, прячась на кухнях со своими, опасаясь, что «свои» завтра испугаются тоже. Так начинается путь возвращения в ряды эгоистичного зла. Набитый желудок важнее смертей и унижений отважных ребят. Но кто осудит? И имеем ли право судить?

Только сам себя, когда начнешь хоронить друзей, убитых беззаконием.

Дьявол и Бог ведут вечный спор: свет побеждает тьму или тьма побеждает свет.

От того самым светлым душам дьявол дает самые сильные испытания.

«Спасибо, что выбрали нас», — звучит иронично слоган белорусов, с грустной благодарностью небесным интриганам.

Правда в том, что каким бы ни был исход — мы уже не станем прежними. Ночные кошмары останутся внутри нас навсегда…

Правда в том, что мы уже не станем прежними.

Ведь мы узнали друг друга, кажется, впервые в понимании — сколько в нас любви, мощи, поддержки и света…