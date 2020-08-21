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Под Рогачевом лоб в лоб столкнулись Mazda и Lada: пострадали три человека

21.08.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 20 августа в Рогачевском районе. Об этом сообщили в МЧС.


Сообщение об аварии вблизи агрогородка Лучин поступила спасателям в 15.23. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что произошло лобовое столкновение Mazda и Lada.

В результате ДТП в Lada оказался зажат пассажир. Его при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Также телесные повреждения получили оба водителя. Их госпитализировали.

 
 
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Сообщение об аварии вблизи агрогородка Лучин поступила спасателям 20 августа, в 15.23.
 
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