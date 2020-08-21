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Под Рогачевом лоб в лоб столкнулись Mazda и Lada: пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 20 августа в Рогачевском районе. Об этом
Сообщение об аварии вблизи агрогородка Лучин поступила спасателям в 15.23. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что произошло лобовое столкновение Mazda и Lada.
В результате ДТП в Lada оказался зажат пассажир. Его при помощи специнструмента доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Также телесные повреждения получили оба водителя. Их госпитализировали.
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Сообщение об аварии вблизи агрогородка Лучин поступила спасателям 20 августа, в 15.23.
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