Власти убеждают Запад в фейке, что Лукашенко победил, а Тихановская – это фейк

Источник материала: АФН

Спикеры двух палат не совсем легитимного белорусского парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко направили обращения в адрес руководителей парламентов всех государств - членов ЕС.

Цель – убедить европарламентариев в том, что Лукашенко одержал очередную оглушительную победу, а все сообщения, которые приходят из Беларуси, - это сплошной фейк: не было ни массовых протестов, ни насилия со зверствами, а все митинги – только в поддержку Лукашенко, набравшего более 80% голосов избирателей.

В послании отмечено, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По их итогам Президентом Беларуси избран Александр Лукашенко. Выборы прошли в соответствии с Конституцией и законами Беларуси. Абсолютное большинство граждан поддержало действующий курс на строительство сильного независимого государства, ключевым приоритетом которого является человек, его благосостояние и безопасность, сообщают госСМИ.

"Необходимо объективно и без эмоций разобраться в том, что происходит сегодня в Беларуси", - говорится в обращении.