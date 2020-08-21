Владимир Андрейченко: Депутаты открыты к диалогу со всеми гражданами

Источник материала: ОНТ

Депутаты открыты к диалогу со всеми гражданами и готовы приложить все усилия, чтобы сохранить государство. Об этом сегодня в парламенте заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

Подробности – в видеоинформации.

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