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Минпром Беларуси ищет штрейхбрейкеров
Источник материала: АФН
Минпром Беларуси признался, что забастовочное движение начинает сказываться на работе государственных предприятий.
В этой связи ведомство объявило о готовности нанять штрейхбрейкеров.
«Организациям, входящим в систему Министерства промышленности, требуется дополнительная рабочая сила», - говорится в сообщении.
Минпром сообщает, что Горизонту нужны до 150 человек для выполнения в установленные сроки заключенных договоров на поставку продукции. ЗАО «АТЛАНТ» просит около 200 рабочих слесарей-сборщиков бытовой техники, а с сентября потребность еще возрастает.
Нужны рабочие на заводе имени В.И.Козлова», в ОАО «Ольса» и Гомсельмаше, других предприятиях Минпрома.
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Минпром Беларуси признался, что забастовочное движение начинает сказываться на работе государственных предприятий.
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