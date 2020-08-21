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Минпром Беларуси ищет штрейхбрейкеров

21.08.2020 14:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минпром Беларуси признался, что забастовочное движение начинает сказываться на работе государственных предприятий.

В этой связи ведомство объявило о готовности нанять штрейхбрейкеров.

«Организациям, входящим в систему Министерства промышленности, требуется дополнительная рабочая сила», - говорится в сообщении.

Минпром сообщает, что Горизонту нужны до 150 человек для выполнения в установленные сроки заключенных договоров на поставку продукции. ЗАО «АТЛАНТ» просит около 200 рабочих слесарей-сборщиков бытовой техники, а с сентября потребность еще возрастает.

Нужны рабочие на заводе имени В.И.Козлова», в ОАО «Ольса» и Гомсельмаше, других предприятиях Минпрома.

 
 
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Минпром Беларуси признался, что забастовочное движение начинает сказываться на работе государственных предприятий.
 
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