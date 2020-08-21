Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, общаясь с трудовым коллективом агрокомбината "Дзержинский". Об этом сообщает БелТА .





Президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет "полная свобода и рыночные отношения".



Фото: БелТА

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