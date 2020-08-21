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Лукашенко высказался о ситуации вокруг Купаловского театра
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, общаясь с трудовым коллективом агрокомбината "Дзержинский". Об этом сообщает
Президент добавил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет "полная свобода и рыночные отношения".
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Александр Лукашенко высказался о ситуации вокруг Купаловского театра, общаясь с трудовым коллективом агрокомбината "Дзержинский". Об этом сообщает БелТА....
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