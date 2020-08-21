Мэр Минска просит не участвовать в несанкционированных акциях

Источник материала: ОНТ

Минска просит не участвовать в несанкционированных акциях" class="one-news__figure-img">

Мэр Минска обратился к минчанам с просьбой не участвовать в несанкционированных акциях. Анатолий Сивак подчеркнул, что сегодня в Мингорисполкоме нет обращений о проведении каких-либо мероприятий в столице.

Подробности – в видеоинформации.





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