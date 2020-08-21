Лукашенко обвинил в проблемах Беларуси США

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко считает, что в сложившейся в Беларуси ситуации, виноваты США. По его словам, он заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками высказался о ситуации, которая складывается внутри и вокруг Беларуси, а также о роли в этих процессах стран Запада, передает БЕЛТА .

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», - сказал Лукашенко.

По его словам, все это планируют и направляют США, а европейцы им подыгрывают.

Александр Лукашенко констатировал, что кому-то в Беларуси заплатили, кому-то голову задурили, и началась последующая волокита.

Он отметил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит: «Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят», - сказал он.

Лукашенко вспомнил, что сначала оппоненты требовали пересчета голосов, но быстро отказались от этой идеи и стали требовать новых выборов. «Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили, - заявил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, теперь с внешней стороны начали поддавливать уже силой оружия, кроме того, что взбудоражили людей внутри страны.

Александр Лукашенко заявил, что в этих условиях вынужден был большое количество военных перебросить на западное направление, особенно в районе Гродно. Он уверен, что поставлена цель прежде всего отсечь – гродненскую область.