Лукашенко попросил россиян дать ему две-три группы журналистов

В Белтелерадиокомпании сейчас работает группа журналистов из России, которые заменили сотрудников, уволлившихся с БТ по политическим мотивам.



Фото president.gov.by

Общаясь 21 августа с трудовым коллективом агрокомбината «Дзержинский», Лукашенко сказал, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников БТ «выскочили на улицы и начали митинговать».

«Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо», — цитирует Лукашенко сайт president.gov.by .

«Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — сказал Лукашенко.

По его словам одну группу российских журналистов он даже пригласил в пул президента, «чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное».