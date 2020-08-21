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Лукашенко о ситуации вокруг Купаловского театра: теперь будет полная свобода и рыночные отношения

21.08.2020 17:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 21 августа на встрече с коллективом агрокомбината «Дзержинский» высказался о ситуации вокруг Купаловского театра.

Лукашенко о ситуации вокруг Купаловского театра: теперь будет полная свобода и рыночные отношения
Фото president.gov.by

На утро 18 августа заявления на увольнение подало более 80 работников Национального академического театра имени Янки Купалы. Таким образом коллектив театра выразил солидарность с уволенным накануне директором Павлом Латушко.

«Сейчас они пытаются написать какие-то заявления. А я думаю: они хотели свободы, у них лозунг был: «Свобода. Рынок». Я им сейчас предоставлю (и предоставил уже) полную свободу. Есть коллектив, заявляйте в Америку, что привезете туда спектакль, езжайте туда и ставьте спектакль. Вам заплатят доллар — поделите, заплатят тысячу долларов — тысячу поделите. Не примут вас — ну, это же рынок. Съездите в Россию, поставьте спектакль. То есть полная свобода, летайте, ставьте спектакли. Мы не будем в это вмешиваться. И рыночные отношения: сколько заработали, столько и получите», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что государство дотирует сферу культуры, в том числе театральные коллективы, но теперь будет «полная свобода и рыночные отношения». «Что хотели, то и организуем им», —  добавил он.

 
 
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Александр Лукашенко 21 августа на встрече с коллективом агрокомбината «Дзержинский» высказался о ситуации вокруг Купаловского театра.
 
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