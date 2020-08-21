Белорусские ученые разработали материал для производства биоразлагаемой упаковки

В Национальной академии наук Беларуси разработали новый материал для производства на 100 % биоразлагаемой упаковки, сообщил на пресс-конференции академик, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Владимир Агабеков, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

«Биоразлагаемыми материалами мы занимаемся уже давно, — сказал Агабеков. — В прошлом году нам была поставлена задача получить биоразлагаемую пленку из полилактида (биоразлагаемый, биосовместимый, термопластичный, алифатический полиэфир, мономером которого является молочная кислота). Самым сложным оказалось получение самого полилактида. Установки по его производству работают во Франции, США. Однако ни одна фирма не поделится просто так своими технологиями, потому что никому не нужны конкуренты. Поэтому прежде всего нам надо было сделать свое, отечественное».

Ученые решили использовать тот полилактид, который производится в других странах, и модифицировать его, превратив в отечественный материал. Приобрели несколько партий из разных стран. Лучшим оказался американский. Отобрали шесть образцов. Затем добавили свой компонент — лигнин. Чтобы проверить биоразлагаемость полученного материала, полгода назад заложили его в компост. Оказалось, что ноу-хау разлагается как минимум в два раза быстрее, чем обычный полилактид.

«Закупили 450 кг американского полилактида, добавили до 10 % лигнина и попробовали делать пленку для упаковок, — продолжил Агабеков. — И у нас получилось. Она может быть разной ширины и толщины в зависимости от предназначения. Материал стоит гораздо дешевле, чем полиэтилен, и немного дешевле, чем даже бумажная упаковка».

Сейчас идут испытания пленки на биоразлагаемость. Предполагается, что при хорошем исходе она может разлагаться за один месяц на СО2 и воду, остальное — удобрение, которое переработается в компосте.