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Лукашенко шахтерам: Бастуете - ладно. Приедут из Украины шахтеры
Источник материала: Myfin
«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», - сказал Александр Лукашенко на встрече с коллективом агрокомбината, передает БЕЛТА.
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