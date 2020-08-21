Лукашенко шахтерам: Бастуете - ладно. Приедут из Украины шахтеры

Источник материала: Myfin

Фото: president.gov.by

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море – безработных», - сказал Александр Лукашенко на встрече с коллективом агрокомбината, передает БЕЛТА.