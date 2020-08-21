Министерстве образования подвело итоги вступительной кампании в высшие и средние специальные заведения

Источник материала: ОНТ

Итоги вступительной кампании в высшие и средние специальные заведения подвели сегодня в Министерстве образования.

Абитуриенты показали высокие результаты тестирования – максимальные 100 баллов зафиксированы по разным предметам в общем 338 раз! В этом году тесты сдавали на 12,5 тысяч человек меньше, чем в прошлом.

Популярными традиционно остаются специальности IT-профиля, медицинские, отдельные технические, лингвистические и специальности в области правоведения и международных отношений. Проходной балл на бюджетную форму здесь превышает 350 баллов, а иногда – 380 и больше. Самый высокий проходной балл – для тех, кто намерен изучать «Международное право».

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