ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министерстве образования подвело итоги вступительной кампании в высшие и средние специальные заведения

21.08.2020 18:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Министерстве образования подвело итоги вступительной кампании в высшие и средние специальные заведения

Итоги вступительной кампании в высшие и средние специальные заведения подвели сегодня в Министерстве образования. 

Абитуриенты показали высокие результаты тестирования – максимальные 100 баллов зафиксированы по разным предметам в общем 338 раз! В этом году тесты сдавали на 12,5 тысяч человек меньше, чем в прошлом.

Популярными традиционно остаются специальности IT-профиля, медицинские, отдельные технические, лингвистические и специальности в области правоведения и международных отношений. Проходной балл на бюджетную форму здесь превышает 350 баллов, а иногда – 380 и больше. Самый высокий проходной балл – для тех, кто намерен изучать «Международное право».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоги вступительной кампании в высшие и средние специальные заведения подвели сегодня в Министерстве образования.  Абитуриенты показали высокие результаты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики объявили штормпредупреждение на субботу 22 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика