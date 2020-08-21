Александр Березин не смог остаться в стороне от происходящего. Он вместе с коллегами навещал пострадавших в больницах, возил им ягоды, выращенные в своем хозяйстве. Когда ему предложили поучаствовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко в прошлое воскресенье, ехать в После задержаний мирных граждан во время протестов депутат горсоветане смог остаться в стороне от происходящего. Он вместе с коллегами навещал пострадавших в больницах, возил им ягоды, выращенные в своем хозяйстве. Когда ему предложили поучаствовать в митинге в поддержку Александра Лукашенко в прошлое воскресенье, ехать в Минск он отказался.









Александр Березин, депутат Брестского городского Совета XXVIII созыва от девятого округа, член Белорусской социально-спортивной партии и глава фермерского хозяйства «Беркли».





– Почему вы решили проявить участие?

– Начнем с того, что работа депутата горсовета ведется на общественных началах, зарплату мы за данную деятельность не получаем. Я, коренной брестчанин, здесь родился, вырос, живу и работаю. Как и все брестчане сильно переживаю за события, которые происходят.





– Идея посетить именно медицинские учреждения родилась сразу или были какие-то другие варианты?





– Сначала у нас была идея поехать в изолятор временного содержания, потому что город кипел рассказами о жестоких задержаниях, об ужасных условиях, в которых содержались эти люди, издевательствах над ними. К тому же в ночь с 10 на 11 августа, пропал мой приятель, который живет в центре. Он шел вечером домой с тренировки. Я предположил, что он тоже мог быть задержан. О его местонахождении два дня не было ничего известно близким и родственникам, телефон не отвечал.













Списков задержанных не было. Наверное, МВД не было готово к такому большому количеству задержанных, потому что это было неестественное событие как для нашего города, так и для страны. Насколько мне известно по закону, когда тебя задерживают органы внутренних дел, близкие тебе люди должны быть проинформированы. А тут многие даже не знали где их родные или знакомые.





Понимая, что мы депутаты должны быть небезучастными, родилась другая инициатива – посетить медучреждения, поговорить с врачами и пострадавшими, узнать об их состоянии, требуется ли какая-нибудь помощь? Расспросить при каких обстоятельствах они попали в больницу и посмотреть, что это за люди!





– Узнали? Увидели? Что пострадавшие вам рассказывали? Что говорили врачи?





– Думаю, что ничего нового я не расскажу. Интернет полон видео о событиях тех дней. В больнице скорой помощи, которую мы посетили, увидели, что там лежали обычные граждане в возрасте от 20 до 55 лет. Ранения у всех разные, от прямого попадания в грудь и область живота, до ранения рук и ног резиновыми пулями.





Молодые люди, которые втроем находились в палате уже шли на поправку. Никакой агрессии в беседе с нами они не проявляли, но в глазах была обида. Каждый из них рассказывал свою печальную историю. Двое из них – студенты, один уже работает на предприятии. Всем за двадцать. С их слов судимости у них нет. На алкоголиков и наркоманов не похожи. Обычные ребята!





В другой палате лежал мужчина возрастом за 50 лет. У него ранение в ногу резиновой пулей. Его возмущению не было предела. Сказал, что он вообще вне политики, у него дача, работает водителем, вышел из дома и в центре города получил ранение. В начале даже не понял, что произошло, пока не начало что-то теплое течь по ноге и жечь.

На вопрос были ли у них работники МВД и брали ли показания по данным фактам ответили что у некоторых из них показания взяли у других еще нет. Объяснение почему до сих пор их не опросили, мы с коллегой смогли дать себе только одно – это обусловлено большой загруженностью Следственного комитета и милиции и тем, что пострадавшие находятся в государственном медучреждении. О данных фактах медучреждения сообщают в УВД. Надеюсь, что в ближайшее время пострадавших опросят и будет проведено расследование. Тем более при встрече с горожанами на площади Ленина 16 августа это пообещал мэр с представителя силовых структур.





При общении с медперсоналом, нам сказали, что пострадавших было больше, но в основном травмы у них от ударов резиновыми дубинками и им не требуется нахождение в больнице, поэтому они были выписаны.





Наши коллеги, посещающие «Брестскую городскую больницу №1» рассказали, что там тоже немало пострадавших. Врачи были возмущены, что у граждан были такие побои и против них применяли огнестрельное оружие, которое нанесло существенные травмы и ранения.





Все пострадавшие нам задавали один и тот же вопрос почему и за что они пострадали, и кто в этом виноват?





– Кроме того, что вы навестили пострадавших, удалось еще как-то помочь им?





– Мы спросили врачей, требуются ли какие-то медикаменты. Нам сообщил, что все необходимое есть, обеспечение хорошее. Многие неравнодушные жители города приходят в больницу предлагают помощь, передают для пострадавших продукты, соки, фрукты. Мы в свою очередь предали для пострадавших и врачей, ягоды и торты.









– Вы сами участвовали в мирных акциях протеста?





– Я в акциях не участвовал. В субботу, с ребятами выйдя из спортзала, который расположен в центре города, увидели мирную акцию женщин. На улице было жарко, поэтому мы купили воду, кофе и раздали им.





«Слышал, как дети, играя на улице, кричат – ОМОН, прячемся! – депутат Брестского горсовета о складывающейся ситуации





Один из наших товарищей был задержан в ночь с 10 на 11 августа, а 14 августа был отпущен. Он рассказал, что после задержания находился на территории Ленинского РОВД Бреста , где его издевательски избивали. В последствии его перевели в ИВС-7. Содержание там было посредственное: кормили, не издевались, но в камере на 4 человека находилось более 30.





В воскресенье, 16 августа, я был на площади Ленина, где проходила встреча мэра Бреста и представителей силовых структур с горожанами. Она была тяжелая, даже в воздухе чувствовалось напряжение! Но у жителей города появилась надежда, что виновные в стрельбе и издевательствах над гражданами будут наказаны, а те, кто находится в ИВС – отпущены. Народ скандировал и требовал честного подсчета голосов на президентских выборах. Площадь кипела!





Встретил там большое количество знакомых, некоторые из них держали флаги, сшитые на скорую руку. Все они вышли по доброй воле, в глазах не было агрессии, но была тревога!









Такого количества людей, флагов, лозунгов я не видел со времен СССР. Поразило что после акции, площадь и город остался чистыми. Белорусы очень дисциплинированный и культурный народ. Брестчане это подтверждают своим отношением к городу в это нелегкое время!





– Вас звали поучаствовать в митинге в поддержку Лукашенко в Минске 16 августа?





– Да, звали. Я не поехал.





Во-первых, у нас в городе в воскресенье в 16.00 была встреча мэра с жителями, я депутат горсовета Бреста. В Минске, как и в Бресте есть сторонники и противники президента, ситуация по стране думаю одинаковая.





Во -вторых, депутат – это тот, кто с одной стороны представляет народ, а с другой – власть. Это связующее звено. Понятно, что среди граждан, которые нас выбирали, есть люди с разной гражданской позицией. И сейчас в обществе произошел раскол, а если депутат примыкает к кому-то из бывших кандидатов в президенты по политическим мотивам, то мы показываем, что симпатизируем определенной группе людей, а соответственно отталкиваем других от себя.





В-третьих, в хозяйстве, которым я руковожу, идет уборочная компания. По воскресеньям мы работаем и мне надо было находиться на рабочем месте.

Как вы считаете сейчас в белорусском обществе наблюдается раскол? Что вы об этом думаете?





Мы все разные, по внешности, по вере, но ведь мы друг другу относимся уважительно. У нас нет в стране конфликтов на почве вероисповедания. Почему тогда человек за иную гражданскую позицию сразу объявляется в нашем обществе оппозиционером, инакомыслящим, и за это ему приходится порой страдать. Хотя он, как и все полноправно участвует в жизни страны, несмотря на свое инакомыслие, которое не противоречит обычным жизненным принципам.





Гражданская позиция, является на сей день яблоком раздора. У нас уже доходит до того, что отношение к власти, голосование за кандидата в президенты стало, причиной распрей и сор в семьях. И такие истории сегодня не редкость!





Если мы научимся уважать гражданскую позицию друг друга, думаю все должно измениться в лучшую сторону. И тогда это не будет отвлекать массу сил и ресурсов на борьбу с хлопаньем в ладоши или прослушивание песни Виктора Цоя Перемен.





Фактически мы сегодня имеем, на мой взгляд, гражданское противостояние, которое явилось результатом процессов, происходящих в обществе и управлении государством. Неуважение к гражданской позиции отдельно взятого человека может привести к гражданскому противостоянию, дестабилизации, экономическому кризису в Беларуси, и как следствие, к беззаконию и обнищанию населения.





Что вы думаете о действиях милиции при разгоне граждан 9-11 августа в Бресте?





До печальных событий у граждан не было больших вопросов к работе и действиям милиции! Но то, что произошло 9-11 августа дискриминировало ее в глазах граждан. Из-за противостояния граждан и милиции, которое переросло в беспорядки (как я понимаю не без помощи провокаторов) пострадали ни в чем не повинные люди, не проявляющие никакой агрессии Да, силовики вышли на защиту правопорядка. Но дальнейшие действия части из них, переросли в избиение даже случайных граждан, обстрел резиновыми пулями, в бесчинства и издевательства. С данными фактами должны разбираться соответствующие структуры. Как любой здравомыслящий человек я это осуждаю. Есть погибшие покалеченные, раненные с одной и другой стороны. Они все наши граждане. И с тем что произошло, нам придется жить, со всеми вытекающими последствиями, это уже часть нашей плохой истории!





После событий 33-й недели 2020 года, отношение многих граждан к сотрудникам силовых структур изменилось не в лучшую сторону. Доходит до того что дети прекращают общаться с родителями, которые служат в силовых структурах. Таким образом тоже происходит раскол общества. Мне довелось слышать, как дети, играя на улице, кричат – ОМОН, прячемся! Это ненормально.









Надо срочно, с максимальной степенью ответственности, во всем разобраться, наказать виновных, сделать выводы, проработать слабые стороны законодательства. Повторюсь, виновные должны быть наказаны. То, что произошло – это очень и очень серьезно. Это огромный пласт работы, которую необходимо сделать, как можно быстрее, чтобы восстановить общественный порядок и свести противостояние на нет.





После печальных событий уже прошла не одна мирная акция в городе, и действия милиции по охране порядка были на высоте. Покой и порядок не возможен без силовых структур, их действия должны быть в правовом поле. Поэтому государство должно приложить максимум усилий чтоб восстановить доверие граждан к силовым структурам и к милиции в частности, иначе мы придем к хаосу и беспределу. Порядок должен быть. Не будет порядка, придет беспорядок.





Сейчас будет тяжело всем – и гражданам, и власти. Причем любой власти – и сегодняшней, и завтрашней, кто бы там не был. Как мы видим из диалога митингующих с представителями власти на площади Ленина, у нас есть очень большие проблемы. Если их не решать, они только усугубятся. Последние события разрушили обычный жизненный уклад.





Раньше граждане так массово не участвовали в выборах. И, наверное, это тоже явилось одной из причин создавшейся ситуации.





Высказанное мной, является моей гражданской позицией на происходящее в нашей стране, она может отличаться от вашей. Проявите уважение.







