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Начальник ГАИ МВД Дмитрий Корзюк: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»
Источник материала: Tut.by
Начальник главного управления ГАИ МВД Дмитрий Корзюк высказался о ситуации на белорусских дорогах. Его заявление
Дмитрий Корзюк подчеркнул, что ГАИ всегда видело свою основную работу во взаимодействии с обществом.
— Это очень важно, когда люди понимают это и обеспечивают свою безопасность, выполняя правила дорожного движения, требования других нормативно-правовых актов, — уверен начальник ГАИ МВД. — В последние 10−15 лет нашу страну сравнивают с европейскими странами по уровню безопасности, по количеству транспорта, по количеству раненых, погибших — это количество сокращается и тренд идет вниз. И это хорошая работа сотрудников органов внутренних дел и общества — участников дорожного движения. Это очень важно.
И сегодня горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах, когда отдельная часть участников дорожного движения пытается своими необдуманными, неправомерными действиями создать напряженность на дороге. Создать физическую угрозу сотрудникам ГАИ. Да и не только физическую, но и моральную.
По словам Дмитрия Корзюка, этими действиями эта группа людей разрушает то взаимодействие, которое создавалось годами.
— Я уверен в том, что сотрудники ГАИ будут с честью выполнять поставленные задачи, будут работать в том же напряженном режиме, как и работали всегда. Продолжаются распорядительно-регулировочные действия, мы обеспечиваем выезды на ДТП, идет регистрация транспорта, — говорит Корзюк. — Самое главное, чтобы мы вернулись к тому пониманию безопасности во взаимодействии с нашим обществом.
Дмитрий Корзюк сообщил, что с 9 августа на сотрудников органов внутренних дел было совершено 8 наездов, пострадало 12 человек.
— Все автомобили, все водители нам известны, практически все они задержаны, ведется работа по расследованию этих уголовных дел и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — подчеркнул Дмитрий Корзюк.
Он заверил, что сотрудники ГАИ, сотрудники органов внутренних дел делают все возможное, чтобы это взаимодействие (общества и ГАИ — прим. ред.) восстановить и «продолжить свою работу так, как мы работали, а может быть еще и лучше».
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Начальник ГАИ МВД Дмитрий Корзюк: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»
«В последние 10−15 лет нашу страну сравнивают с европейскими странами по уровню безопасности, по количеству транспорта, по количеству раненых, погибших - это...
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