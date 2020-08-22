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Александр Лукашенко – Александру Турчину: тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский»

22.08.2020 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в агрокомбинате «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работу агрокомбината вложены большие деньги. Значительная их часть – собственные средства, небольшая – кредиты. Выручка за полгода – порядка 181 миллиона рублей, за год ожидают 338 миллионов. В сравнении с 2019 годом цифра выросла.

Александр Лукашенко – Александру Турчину: тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
«Дзержинский» – это хорошо, огромная область. Тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский». Три таких мощных. Буквально в ближайшие годы по их принципу.  

Готовый директор. А есть директор – значит… Чего ты уже так задрожал? Ну мы должны сейчас – те, кто предан стране, не на забастовках, а работает. Своих людей назначить, людей с головой.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Турчин

 
 
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Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в агрокомбинате «Дзержинский»,...
 
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