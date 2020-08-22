Александр Лукашенко – Александру Турчину: тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в агрокомбинате «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работу агрокомбината вложены большие деньги. Значительная их часть – собственные средства, небольшая – кредиты. Выручка за полгода – порядка 181 миллиона рублей, за год ожидают 338 миллионов. В сравнении с 2019 годом цифра выросла.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Дзержинский» – это хорошо, огромная область. Тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский». Три таких мощных. Буквально в ближайшие годы по их принципу.

Готовый директор. А есть директор – значит… Чего ты уже так задрожал? Ну мы должны сейчас – те, кто предан стране, не на забастовках, а работает. Своих людей назначить, людей с головой.