|
Александр Лукашенко – Александру Турчину: тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в агрокомбинате «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В работу агрокомбината вложены большие деньги. Значительная их часть – собственные средства, небольшая – кредиты. Выручка за полгода – порядка 181 миллиона рублей, за год ожидают 338 миллионов. В сравнении с 2019 годом цифра выросла.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Готовый директор. А есть директор – значит… Чего ты уже так задрожал? Ну мы должны сейчас – те, кто предан стране, не на забастовках, а работает. Своих людей назначить, людей с головой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко – Александру Турчину: тебе надо поставить задачу иметь три таких комплекса, как «Дзержинский»
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность, уборочная и эффективность производств. Александр Лукашенко 21 августа побывал в агрокомбинате «Дзержинский»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)