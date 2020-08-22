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Чиновники рассказали, в каких районах Минска будут строить жилье в ближайшее время

22.08.2020 13:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске разрабатывают программу жилищного строительства на 5 и 10 лет. Документ полностью может быть сформирован в течение ближайшего месяца. Как пишет официальный Telegram-канал Мингорисполкома, в документе определят площадки для строительства многоквартирного жилья и решат судьбу усадебной и малоэтажной застройки, которую могут пустить под снос.

— Существенная часть обращений граждан связана с вопросами сноса частного сектора: будет ли он и когда, — рассказывает Дмитрий Микуленок, первый заместитель председателя Мингорисполкома. — Многие жители усадеб живут в напряжении уже продолжительное время, не зная точных перспектив. Поэтому нужна четкая стратегия на ближайшее десятилетие, надо четко определить, кто пойдет под снос, а кто нет, чтобы разрешить собственникам сохраняемых на этот период домов заниматься реконструкцией своего жилья.

Что касается ближайших планов, то в течение следующего и нескольких последующих лет жилищное строительство будет сконцентрировано в Смолевичах, Соколе, Чижовке, в районе улицы Ангарской, на территории бывшей деревни Сухарево. Также в нынешнем году начнется освоение еще одной новой площадки — территории Санкт-Петербургского квартала.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разрабатывают программу жилищного строительства на 5 и 10 лет. Документ полностью может быть сформирован в течение ближайшего месяца. Как пишет...
 
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