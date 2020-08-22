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Прощай, мой театр, моя жизнь
Источник материала: Партизан
Анастасия Шпаковская уволилась из театра имени Горького.
Актриса объяснила свой поступок тем, что невозможно “работать в государственной структуре в ситуации, когда “государство отдает преступные приказы в отношении собственного народа”.
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Анастасия Шпаковская уволилась из театра имени Горького. Актриса Национального академического драматического театра имени М. Горького Анастасия Шпаковская...
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