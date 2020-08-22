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Прощай, мой театр, моя жизнь

22.08.2020 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Анастасия Шпаковская уволилась из театра имени Горького.  Актриса Национального академического драматического театра имени М. Горького Анастасия Шпаковская уволилась 21 августа по соглашению сторон

 Актриса объяснила свой поступок тем, что невозможно “работать в государственной структуре в ситуации, когда “государство отдает преступные приказы в отношении собственного народа”. 

 

 
 
 
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Анастасия Шпаковская уволилась из театра имени Горького.  Актриса Национального академического драматического театра имени М. Горького Анастасия Шпаковская...
 
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