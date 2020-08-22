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Зеленский посоветовал Беларуси найти спокойный формат диалога без дубинок

22.08.2020 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что обществу и власти Беларуси необходимо найти "спокойный формат диалога" друг с другом, поскольку кровопролитие является недопустимым.

"Что касается кровопролития - ни в коем случае. Мы сразу отреагировали. Как бы то ни было, что бы ни происходило власть и общество должны найти формат диалога. Не важно какой, но не "дубинками". Спокойный формат диалога и выйти из этой сложной ситуации, которая продолжается в Беларуси", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24" в субботу днем.

Президент также добавил, что очень не хотелось бы, чтобы что-то повлияло нас действительно дружеские отношения между Украиной и Беларусью.


"У нас очень хорошие отношения, есть общие семьи…Самое главное - это отношения между народами, это важнее, чем отношения между правлениями. Потому что все временно в нашей жизни. Между властью, я имею в виду. Все это временно", - цитирует interfax.by Зеленского.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что обществу и власти Беларуси необходимо найти "спокойный формат диалога" друг с другом, поскольку кровопролитие...
 
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