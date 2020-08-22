ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимира Караника назначили губернатором Гродненской области. Областные депутаты поддержали инициативу Лукашенко

22.08.2020 14:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области.

Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.

Напомним, что теперь уже экс-министру здравоохранения недавно пришлось пройти в Минске через коридор позора. И как бы то ни было, одно из требований белорусских медиков удовлетворено: министр Караник покинул свой пост. 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД задержало причастного к финансированию уличных протестов - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика