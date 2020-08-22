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Владимира Караника назначили губернатором Гродненской области. Областные депутаты поддержали инициативу Лукашенко
Источник материала: Партизан
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области.
Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного совета,
Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.
Напомним, что теперь уже экс-министру здравоохранения недавно пришлось пройти в Минске через коридор позора. И как бы то ни было, одно из требований белорусских медиков удовлетворено: министр Караник покинул свой пост.
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Владимира Караника назначили губернатором Гродненской области. Областные депутаты поддержали инициативу Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора...
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