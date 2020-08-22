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Godel отправляет часть команды в Украину из-за ситуации в стране
Источник материала: Tut.by
В минувшие выходные часть команды британской ИT компании Godel Technologies на неопределённый срок релоцировалась в Украину, пишет
О такой возможности для всех сотрудников из любого офиса компании в Беларуси было объявлено на недавнем корпоративном стриме с COO Godel Technologies Андреем Афанасенко.
— Часть сотрудников, некоторые со своими семьями и даже домашними питомцами, действительно в данный момент находятся в Киеве. Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней, что повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери.
Компания полностью взяла на себя организацию переезда и проживания. Возможность следующего трансфера сотрудников не исключаем, будем смотреть на ход развития событий и учитывать запросы со стороны команды, — заявили в компании.
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О такой возможности для всех сотрудников из любого офиса компании в Беларуси было объявлено на недавнем корпоративном стриме.
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