МВД задержало причастного к финансированию уличных протестов - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители столицы задержали одного из координаторов уличных акций, об этом рассказали в МВД Беларуси.

В ведомстве уточнили, что выйти на 34-летнего минчанина удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал милиционерам о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста. За это организатору было обещано заплатить.

Как позже было установлено, "клиент" вербовщика накануне освободился из мест лишения свободы. С координатором он познакомился в одном из центральных продовольственных магазинов города. Как рассказали в МВД, там мужчине и было предложено найти около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера.

После получения согласия минчанину дали 60 рублей, а также приобрели продукты и спиртное.

Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.