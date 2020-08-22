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МВД задержало причастного к финансированию уличных протестов - видео

22.08.2020 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители столицы задержали одного из координаторов уличных акций, об этом рассказали в МВД Беларуси.

В ведомстве уточнили, что выйти на 34-летнего минчанина удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал милиционерам о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста. За это организатору было обещано заплатить.

Как позже было установлено, "клиент" вербовщика накануне освободился из мест лишения свободы. С координатором он познакомился в одном из центральных продовольственных магазинов города. Как рассказали в МВД, там мужчине и было предложено найти около 10-12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера.

После получения согласия минчанину дали 60 рублей, а также приобрели продукты и спиртное.

Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка.

 
 
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По версии правоохранителей, вербовщик заплатил минчанину 60 рублей и купил спиртное и продукты питания за поиск людей для участия в несанкционированных акциях...
 
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