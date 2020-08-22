В последние дни все заметили, что на дорогах страны появились автомобили с государственными красно-зелеными флагами. Они останавливаются прямо на проезжей части и нередко ездят без номерных знаков либо со скрытыми.





Так, пользователи Telegram-канала NEXTA недавно сняли колонну машин, которая выезжает на дорогу в районе воинской части в Уручье. Видно, что у некоторых машин сняты номерные знаки.





Еще одно видео Telegram-канала "Беларусь головного мозга" - эта же колонна автомобилей остановилась на проспекте Независимости в сторону Уручья и заняла несколько полос.









Номерные знаки специально спрятаны, вместо них - надписи "За Беларусь".





ГАИ эти машины не трогают. В соцсетях пользователи шутят, что с помощью государственного флага можно стать невидимым для инспекторов.

А что по закону?

Впрочем, обратимся к законодательству. За управление транспортным средством со скрытым регистрационным знаком либо с отсутствием такового предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 18.12 КоАП Беларуси. Штраф - от десяти до двадцати базовых величин. В денежном выражении это от 270 до 540 рублей.





Статья 18.12. Hарушение правил эксплуатации транспортного средства





6 Управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака – влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых величин.





А что по поводу остановки автомобиля на дороге? За расположение транспортных средств на проезжей части в нарушение установленных правил ответственность наступает по ч. 6 ст. 18.14 КоАП Беларуси, за что предусмотрен штраф от 1 до 5 БВ. Но если такое расположение автомобилей повлекло создание аварийной обстановки, то ответственность наступит уже по ч. 10 ст. 18.14 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.





Статья 18.14. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки пассажиров.





6 Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков или разметки (за исключением выезда на полосу встречного движения) либо нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, а равно непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении маршрутному транспортному средству, пешеходам, иным участникам дорожного движения – влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин. 10 Действия, предусмотренные частями 1–9-1 настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или без лишения.





Под созданием аварийной обстановки в настоящей статье понимаются действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц.





Недавно мы писали о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 310 "Умышленное блокирование транспортных коммуникаций".





Статья 310. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций





1. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.





2. То же действие, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, – наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.





Вопрос, какие санкции могут быть применены к тем, кто колонной останавливается на дороге в нескольких полосах. Здесь все зависит от умысла.





Так или иначе, независимо от политических взглядов эти действия подпадают под ответственность - административную либо уголовную. И правоохранительные органы должны дать оценку действиям водителей в данной ситуации. Вне зависимости от флага, который развевается над автомобилем.



