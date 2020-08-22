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Лукашенко: если бы не я, нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко вновь заметил, что «наелся президентского хлеба». Об этом он заявил на митинге в Гродно.
«Вопрос не в Лукашенко сегодня, — цитирует пресс-служба Лукашенко его слова. — Я наелся этого хлеба [президентского]».
Он предложил на минутку представить, что было бы, если «нет Лукашенко». И сам же ответил: «Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы».
Напомним Лукашенко сегодня
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Александр Лукашенко вновь заметил, что «наелся президентского хлеба». Об этом он заявил на митинге в Гродно.
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