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Лукашенко: если бы не я, нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы

22.08.2020 16:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко вновь заметил, что «наелся президентского хлеба». Об этом он заявил на митинге в Гродно.

Лукашенко: если бы не я, нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы
Фото president.gov.by

«Вопрос не в Лукашенко сегодня, — цитирует пресс-служба Лукашенко его слова. — Я наелся этого хлеба [президентского]».

Он предложил на минутку представить, что было бы, если «нет Лукашенко». И сам же ответил: «Кто сегодня командовал бы войсками на западной границе? Мы бы на этой площади уже не были бы хозяевами. Нас поломали бы, покрошили и выплюнули бы».

Напомним Лукашенко сегодня назначил нового главу Гродненской области.

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко вновь заметил, что «наелся президентского хлеба». Об этом он заявил на митинге в Гродно.
 
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