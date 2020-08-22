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«Мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю». Белорус рассказывает, почему люди выходят на мирные митинги

22.08.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В поддержку мирного будущего. Белорусы продолжают выходить на митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брест, Борисов, Рогачев, Молодечно, Орша... Свою активную гражданскую позицию выражают жители областных центров и малых городов.

«У нас разные мнения, у нас разные подходы, но у нас одна страна». Что говорят белорусы на митингах?

«Мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю». Белорус рассказывает, почему люди выходят на мирные митинги

Среди тех, кто приходит на митинги, люди разных возрастов и профессий: учителя, врачи, госслужащие, заводчане... Все те, кто выступает против беспорядка и хаоса, кто не хочет допустить раскола страны и посягательства на ее независимость. Люди открыто делятся своим мнением и пожеланиями мира и спокойствия. Выражают слова поддержки главе государства.

«Мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю». Белорус рассказывает, почему люди выходят на мирные митинги

Мы собрались сегодня здесь только по одной причине, чтобы напомнить прежде всего себе, напомнить нашим детям, нашим внукам и самое главное – гражданам нашего города, нашей республики о том, какой ценой досталась нам мирная и спокойная жизнь, о том, как оплачена высоко возможность трудиться в нашей мирной, спокойной стране. Возможность растить детей, выращивать хлеб, работать на заводах. И самое главное – строить планы на будущее.

«Мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю». Белорус рассказывает, почему люди выходят на мирные митинги

Мы пришли сюда, чтобы всем вместе вспомнить ту историю, ту память, которая для нас очень важна, и еще раз заверить друг друга, что на сегодняшний день и мы, и наша страна нуждаются в нашей поддержке, в нашей помощи. А для того, чтобы мы и дальше жили в мире, мы должны быть вместе, мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю. Ради этого мы сюда и пришли, чтобы сказать эти слова, посмотреть друг другу в глаза и еще раз заверить павших героев, что мы не отдадим нашу страну и наш мир.

«Мы должны быть едины, мы должны быть в одном строю». Белорус рассказывает, почему люди выходят на мирные митинги

В эту субботу, 22 августа, белорусы снова выходят на митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия в нашем общем доме. Гродно, Сенно, Мосты... Как правило, люди собираются на центральных площадях.

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В поддержку мирного будущего. Белорусы продолжают выходить на митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брест, Борисов, Рогачев,...
 
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