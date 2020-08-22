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Лукашенко: Люди просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня на митинге в Гродно заявил, что очень важно вернуть жителям Беларуси спокойную жизнь,
В течение субботы и воскресенья Глава государства поручил МВД, КГБ по Гродненской области обеспечить порядок на улицах Гродно и в других областных городах.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко сегодня на митинге в Гродно заявил, что очень важно вернуть жителям Беларуси спокойную жизнь, передает БЕЛТА. В течение субботы и воскресенья...
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