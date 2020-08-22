Лукашенко: Люди просят спокойной жизни, и мы должны им эту жизнь предоставить

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня на митинге в Гродно заявил, что очень важно вернуть жителям Беларуси спокойную жизнь, передает БЕЛТА.

В течение субботы и воскресенья Глава государства поручил МВД, КГБ по Гродненской области обеспечить порядок на улицах Гродно и в других областных городах.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram